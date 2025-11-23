Blaulicht und Martinshorn an: Auto kracht in Rettungswagen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Auto ist auf einer Kreuzung in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) mit einem Rettungswagen zusammengestoßen. Der Rettungswagen war mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Beide Sanitäter wurden leicht verletzt. Sie seien wahrscheinlich gerade auf dem Weg zu einem Einsatz gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

Den Polizeiangaben nach hatte sich der Fahrer des Rettungswagens am Samstag mit Schrittgeschwindigkeit bei roter Ampel in die Kreuzung hineingetastet. Ein Auto hielt an, um den Rettungswagen vorbeizulassen. Ein 37-jähriger Autofahrer überholte das stehende Auto daraufhin mit seinem Wagen und stieß mit dem Rettungswagen zusammen.

Auto und Rettungswagen waren laut Polizei nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Schaden wurde auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Zeitweise waren die Gleise der Straßenbahn stadteinwärts blockiert. Gegen den 37-Jährigen wird ermittelt. Er musste seinen Führerschein abgeben.