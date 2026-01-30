Bis Saisonende: Freiburg verleiht Dinkci an Heidenheim

Bitte aktivieren Sie Javascript

Im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Heidenheim Eren Dinkci vom SC Freiburg zurückgeholt. Der 24 Jahre alte Offensivspieler kommt auf Leihbasis bis Saisonende zum Tabellenletzten, für den er bereits 2023/24 auflief. Damals kam er in 34 Pflichtspielen auf elf Tore und sechs Vorlagen.

»Eren hat bei uns bekanntlich schon unter Beweis gestellt, was für außergewöhnliche fußballerische Qualitäten er in der Offensive besitzt und dass er menschlich bestens zu uns passt«, sagte Heidenheims Vorstandschef Holger Sanwald. »Wir sind überzeugt, dass seine Verpflichtung bis zum Saisonende unsere Mannschaft verstärken wird.«

In Freiburg kam Dinkci nicht mehr zum Zug. Nach einer muskulären Verletzung stand er zuletzt nicht einmal mehr im Kader. Sein letztes Pflichtspiel bestritt er am 22. November, als er beim 2:6 bei Meister Bayern München eingewechselt worden war.