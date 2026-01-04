Bis Minus 17 Grad: Baden-Württemberg bleibt tiefgekühlt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Winter zeigt weiter seine Zähne im Südwesten: Dauerfrost, knackig kalte Nächte, aber auch Sonne bestimmen das Wetter. Am Sonntag soll es laut Deutschem Wetterdienst vor allem am Hochrhein und am Bodensee viel Sonne geben, im Norden des Landes ist es stärker bewölkt. In großen Teilen Baden-Württembergs bleibt es eisig kalt. Vor allem im Bergland und in Oberschwaben herrscht Dauerfrost bei rund minus vier Grad an der Baar, im Rheintal werden maximal etwa plus zwei Grad erreicht.

In der Nacht zum Montag zieht die Kälte noch einmal deutlich an. Die Temperaturen sinken auf minus sechs bis minus 13 Grad, im Allgäu sind örtlich sogar bis minus 17 Grad möglich.

Auch zum Wochenstart ist kein Tauwetter in Sicht. Die Höchstwerte liegen landesweit unter null: im Bergland bei etwa minus sechs Grad, in tieferen Lagen um minus ein Grad.