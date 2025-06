Bis 37 Grad im Ländle - Meteorologe warnt »Southside«-Fans

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Menschen in Baden-Württemberg können sich auf ein sonniges Sommerwochenende mit Temperaturen bis zu 37 Grad am Sonntag freuen. Ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sprach von »drei Tage Sonne pur«. Erst zum Montag drohe eine Unwettergefahr mit Schauern und örtlichen Gewittern. Zuvor gebe es bereits am Freitag Temperaturen von bis zu 31 Grad am Rhein. Am Samstag würden Temperaturen bis zu 33 Grad erwartet, mit einem schwachen bis mäßigem Luftzug.

Für Sonntag sagte der DWD den »Höhepunkt der Hitzeperiode« voraus. Es werde dabei sonnig und »sehr heiß«. Im Bergland erreichen die Maximaltemperaturen den DWD-Angaben zufolge bis zu 30 Grad, am Rhein, Neckar und im Kraichgau bis zu 37 Grad. Die Sonne soll fast 14 Stunden lang scheinen - ohne Wolken. Auch bei nur kurzer Zeit in der Sonne müsse man mit einem Sonnenbrand rechnen, warnte der DWD-Meteorologe. Je nach Hauttyp könne dafür bereits eine Stunde reichen.

»Southside«-Besucher sollen aufpassen

Das sommerliche Wetter in den kommenden Tagen spielt auch für die Besucher beim »Southside«-Festival eine wichtige Rolle. Rund 65.000 Menschen werden in Neuhausen ob Eck (Landkreis Tuttlingen) im Freien erwartet. Für das Partywochenende auf dem ehemaligen Militärflugplatz stehen Musik-Größen wie Green Day, Apache 207 und Zartmann bereit. Das Rockmusik-Event gehört zu den größten deutschen Open-Air-Festivals.

Bei den hohen Temperaturen müssten die Fans dort auf genügend alkoholfreie Getränke und ausreichenden Sonnenschutz achten, sagte der DWD-Meteorologe. Er empfahl Sonnenhüte. Er warnte auch davor, zwischen 11 und 14 Uhr das direkte Sonnenlicht zu genießen. Dann sei die Sonnenbrandgefahr besonders hoch. Erst in den Abendstunden der kommenden Tage werde es für die Festivalbesucher wieder angenehmer.