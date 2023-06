Aktuell Land

Bilanz beim »Southside«: Polizei und Veranstalter zufrieden

Mit Wolken und schweißtreibenden Temperaturen neigt sich das »Southside«-Festival in Neuhausen ob Eck mit rund 60.000 Besuchern am Sonntag dem Ende zu. Als Höhepunkte sollten am Abend noch Marteria, Casper und Muse auftreten. Man habe ein sehr erfolgreiches Festival gehabt - »so wie wir uns das vorgestellt haben«, sagte Festivalsprecher Benjamin Hetzer am Sonntag und zog ein positives Fazit. Auch die Polizei zeigte sich zufrieden und sprach von einem friedlichen Verlauf. Eine Abschlussbilanz soll es am Montag geben.