Biker macht Wheelie und rast bei Tuttlingen auf Polizisten zu – Fahndung

GEISINGEN. Mit einer gewagten und gefährlichen Fahrweise ist ein Motorradfahrer auf einen Polizisten im Kreis Tuttlingen zugerast. Der Beamte habe gut sichtbar für eine Kontrolle in Geisingen an der Straße gestanden, teilte die Polizei mit. Dabei sei der Motorradfahrer in einem sogenannten Wheelie – das Fahren nur auf dem Hinterrad – Hunderte Meter durch den Ort gefahren.

Die Anhaltesignale habe der Fahrer ignoriert. Er sei ohne langsamer zu werden auf den Beamten zugefahren und erst im letzten Moment ausgewichen. Ob er dabei immer noch im Wheelie fuhr, konnte die Polizei nicht sagen.

Der bislang unbekannte Fahrer flüchtete daraufhin. Das Motorrad habe kein Kennzeichen gehabt. Die Polizei fahndet nach einer weiß-orangenen Crossmaschine mit einem dunkel gekleideten Fahrer. Zeugen werden gesucht.(dpa)