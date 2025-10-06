Bierkrug gegen Kopf: Zwei Männer streiten wegen Sitzplatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

In einer Stuttgarter S-Bahn hat ein 33-Jähriger einem Mitreisenden mit einem Bierkrug gegen den Kopf geschlagen und ihn dabei verletzt. Die beiden Männer seien in der Nacht auf Freitag in der S1 wegen eines Sitzplatzes in einen Streit geraten, teilte die Bundespolizei mit. Demnach war die Bahn von Stuttgart-Bad Cannstatt in Richtung Hauptbahnhof unterwegs.

Am Hauptbahnhof trafen Einsatzkräfte der Bundespolizei die beiden Männer an und leiteten polizeiliche Maßnahmen ein. Gegen den 33-Jährigen werde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.