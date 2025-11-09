Bier vor der Kurve - Günter steigt zum SC-Rekordspieler auf

Da kann man schon mal lächeln - Christian Günter ist nun alleiniger Rekordspieler des SC Freiburg.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit dem Megafon in der Hand gönnte sich der einstige Nationalspieler Christian Günter beim Feiern vor der Fankurve das erste Bier. Mit seinem 441. Pflichtspiel-Einsatz ist der Linksverteidiger beim 2:1 (1:0) des SC Freiburg gegen den FC St. Pauli zum alleinigen Rekordspieler des badischen Fußball-Bundesligisten aufgestiegen.

»Es ist ein wunderschöner Tag für mich«, sagte der 32-Jährige nach dem Spiel überglücklich. »Jetzt in den Geschichtsbüchern zu stehen, macht mich extrem stolz.« Die Fans feierten ihn mit Sprechchören. Das Ende der Negativserie nach fünf sieglosen Bundesliga-Partien des Sport-Clubs versüßte ihm noch den Nachmittag.

Freibier als Dank für die Fans

Als Dankeschön an die Fans für die jahrelange Unterstützung hatte Günter 5.440 Liter Freigetränke spendiert. »Ich werde nie zurückgeben können, wie dankbar ich bin«, sagte Günter und kündigte an: »Wir werden heute ein bisschen feiern.«

Schon beim DFB-Pokalsieg in Düsseldorf hatte Günter mit dem 440. Einsatz mit Ex-Profi Andreas Zeyer als bisherigem Rekordträger gleichgezogen. Seinen Stammplatz hat der langjährige Leistungsträger aber unter Trainer Julian Schuster mittlerweile verloren.

Bei Union Berlin und in der Europa League in Nizza war Günter zuletzt nicht zum Einsatz gekommen. Vor heimischem Publikum stand der Linksverteidiger wieder in der Startelf - und wurde schon vor dem Anpfiff geehrt.

»Es ist eine magische Zahl. Wir sind alle sehr glücklich, einen tollen Kapitän zu haben«, sagte Schuster.