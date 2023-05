Aktuell Land

BGH verhandelt zu Bildern in Datenbank für »NS-Raubgut«

Hat ein Kunstwerk einen Makel, wenn es in einer Datenbank für potenzielles »NS-Raubgut« auftaucht und Teil einer Interpol-Fahndung ist? Dieser Frage geht der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag (9.00 Uhr) anhand des Gemäldes »Kalabrische Küste« des Malers Andreas Achenbach (1815-1910) nach. Ein Kunstsammler zog vor Gericht, weil er sich in seinem Eigentum beeinträchtigt sieht. Der jüdische Kunsthändler Max Stern hatte das Gemälde den Angaben zufolge 1937 an eine Privatperson aus Essen verkauft, bevor er nach Kanada auswanderte. Der Kläger habe das Bild 1999 im Rahmen einer Auktion in London erworben. Treuhänder eines kanadischen Trusts, der Sterns Nachlass verwaltet, ließen eine Suchmeldung für das Gemälde auf der Internetseite der Lost-Art-Datenbank veröffentlichen, die von einer Stiftung mit Sitz in Magdeburg betrieben wird.