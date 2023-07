Aktuell Land

BGH urteilt zu Kunst-Datenbank für mögliches NS-Raubgut

Der Bundesgerichtshof (BGH) will heute seine Entscheidung verkünden, ob ein Eintrag in einer Datenbank für potenzielles NS-Raubgut und eine Interpol-Fahndung Makel an einem Kunstwerk sind. Ein Kunstsammler hat sich durch die Instanzen geklagt, weil er sich in seinem Eigentum beeinträchtigt sieht. Im Rahmen einer Ausstellung in Baden-Baden hatte er erfahren, dass die »Kalabrische Küste« des Malers Andreas Achenbach (1815-1910) aus seinem Besitz in der sogenannten Lost-Art-Datenbank auftaucht.