Aktuell Land

BGH-»Dieselsenat«: Autokredit-Klausel bei Mercedes kritisch

Autobanken wie die Mercedes-Benz Bank dürfen sich bei der Kreditvergabe wohl nicht so gut wie alle Ansprüche gegen den Hersteller abtreten lassen. In der Verhandlung eines Diesel-Falls am Bundesgerichtshof (BGH) zeichnete sich am Montag ab, dass die Karlsruher Richter eine derartige Klausel sehr kritisch sehen. Die Vorsitzende Eva Menges sagte nach Vorberatungen ihres Senats, sie sei möglicherweise unwirksam, weil sie die Verbraucher unangemessen benachteilige. Das Urteil soll am 24. April verkündet werden.