Bewohnerin und Kinder retten sich aus brennendem Haus

In einem Einfamilienhaus in Ebersbach-Musbach (Kreis Ravensburg) ist ein Feuer ausgebrochen. Eine Bewohnerin habe mit ihren beiden Kinder das Gebäude verlassen können, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde demnach niemand. Weitere Menschen hatten sich den Angaben zufolge nicht in dem Haus aufgehalten.

Die Frau hatte am frühen Morgen zunächst festgestellt, dass der Strom ausgefallen war, und in der Folge den Brand im Dachgeschoss bemerkt. Das Dachgeschoss geriet in Vollbrand, die Feuerwehr löschte die Flammen.

Die genaue Ursache für das Feuer war zunächst unklar. Die Polizei schätzte den Schaden auf 250.000 Euro. Die Bewohner kamen bei Angehörigen unter.