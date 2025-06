Bewohnerin überrascht Einbrecher

Die Polizei sucht nach dem Mann, der am Samstag in eine Wohnung in Stuttgart eingebrochen ist. (Symbolbild)

Eine Bewohnerin hat einen Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart überrascht. Den Angaben zufolge befand sich die 35-Jährige am Samstagnachmittag in einer Nachbarwohnung, als sie Lärm aus ihrer eigenen Wohnung hörte. Laut Polizei stand die Tür zu der Wohnung offen und ein unbekannter Mann kam aus dem Wohnzimmer.

Der Einbrecher soll sich beim Aufeinandertreffen mit der Bewohnerin als Vertreter einer kirchlichen Einrichtung ausgegeben haben. Er habe behauptet, sich in der Wohnung geirrt zu haben, und das Haus ohne weiteren Kommentar verlassen.

In ihrer Wohnung stellte die Frau fest, dass mehrere Zimmer durchwühlt, die Wohnungstür aufgehebelt und persönliche Gegenstände und Bargeld entwendet worden waren. Eine Fahndung nach dem Mann blieb erfolglos. Die Polizei sucht Zeugen.