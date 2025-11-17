Bewohner stirbt bei Hausbrand

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 83-Jähriger ist bei einem Hausbrand in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) ums Leben gekommen. Die Feuerwehrleute fanden ihn regungslos bei den Löscharbeiten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Am Vormittag kam es aus noch unbekannter Ursache zur Rauchentwicklung in dem Einfamilienhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache, wie es hieß. Zur Schadenshöhe machte die Polizei noch keine Angaben.