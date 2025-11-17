Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bewohner stirbt bei Hausbrand

Rauch steigt auf, es brennt in einem Einfamilienhaus. Der Bewohner wird regungslos von Feuerwehrleuten gefunden. Die Rettung kommt zu spät.

Die Feuerwehrleute fanden den Bewohner regunglos. (Symbolbild)
Ein 83-Jähriger ist bei einem Hausbrand in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) ums Leben gekommen. Die Feuerwehrleute fanden ihn regungslos bei den Löscharbeiten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Am Vormittag kam es aus noch unbekannter Ursache zur Rauchentwicklung in dem Einfamilienhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache, wie es hieß. Zur Schadenshöhe machte die Polizei noch keine Angaben.

