Aktuell Land

Betrunkener will Rettungsdienst Treppe hinunterstoßen

Ein alkoholisierter Mann hat in Hechingen (Zollernalbkreis) einen Mitarbeiter des Rettungsdienstes angegriffen. Der 33-Jährige sei »hochaggressiv« gewesen. Er habe den 53-jährigen Helfer an den Armen gerissen, getreten und versucht, ihn die Treppe des Wohnhauses hinunterzustoßen, teilte die Polizei am Samstag mit. Bei der Tat am Freitagabend wurde der Rettungsdienst-Mitarbeiter so schwer verletzt, dass er seinen Dienst nicht fortsetzen konnte.