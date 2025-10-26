Betrunkener verursacht Unfall auf A8 – drei Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein alkoholisierter Autofahrer hat auf der Autobahn 8 einen Unfall mit mehreren Verletzten und drei beschädigten Fahrzeugen verursacht. Wie die Polizei mitteilte, sind zwei Menschen leicht verletzt und ein Mann schwer verletzt in nahegelegene Krankenhäuser gebracht worden.

Der laut Polizeiangaben »stark alkoholisierte« 33-Jährige fuhr demnach am Samstag bei der Anschlussstelle Ulm-West auf der linken Spur auf das Auto eines 63-Jährigen auf. Dieser Wagen sei dadurch ins Schleudern geraten, beide Fahrzeuge seien nach rechts gegen die Leitplanke gefahren. Der 63-Jährige sei dabei schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Seine gleichaltrige Beifahrerin habe genauso wie der 33 Jahre alte Unfallverursacher leichte Verletzungen erlitten. Den Angaben zufolge sei auch ein drittes Fahrzeug durch herumfliegende Fahrzeugteile beschädigt worden.

A8 eine Stunde gesperrt

Die A8 sei in Fahrtrichtung Stuttgart eine Stunde komplett gesperrt gewesen. Der Verkehr sei zwar ausgeleitet worden, aber trotzdem habe es starke Beeinträchtigungen gegeben. Wie lange sich der Verkehr staute, konnte der Sprecher nicht sagen. Bei dem 33-Jährigen wurde laut Polizeiangaben wegen seiner Alkoholisierung Blut abgenommen. Er sei wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt und sein Führerschein behalten worden.