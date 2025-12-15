Betrunkener Teenager legt sich in fremdes Auto schlafen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Betrunken schien der Ort wohl passend: Ein 17-Jähriger hat sich im Kreis Tuttlingen in einem fremden Auto schlafen gelegt. Am frühen Morgen wurde der Jugendliche dann von der Schwester des Autobesitzers entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Die wählte vorsichtshalber den Notruf. Von den Beamten wurde der Jugendliche dann »aus dem Reich der Träume« geholt. Anschließend wurde er zu seinen Eltern gebracht.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 17-Jährigen einen Wert von mehr als drei Promille. Die Nacht habe er sich bei einer Geburtstagsfeier um die Ohren geschlagen. Vermutlich war von ihm ausgewählte Wagen nicht richtig oder gar nicht abgesperrt, wie ein Polizeisprecher sagte. Ermittelt wird demnach nicht.