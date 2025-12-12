Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Betrunkener schießt im Ostalbkreis mit Schreckschusspistole aus dem Fenster

Mit zweieinhalb Promille soll ein Mann in Oberkochen aus dem Fenster geschossen und dann Mitbewohner bedroht haben. Wie die Polizei die Situation entschärfte.

Schüsse aus dem Fenster - Polizei greift ein
Betrunkener schießt mit Schreckschusspistole. (Foto Illustration) Foto: Soeren Stache/DPA
Betrunkener schießt mit Schreckschusspistole. (Foto Illustration)
Foto: Soeren Stache/DPA

Ein 36 Jahre alter Mann soll in Oberkochen (Ostalbkreis) mehrfach mit einer Schreckschusspistole aus dem Fenster seiner Wohnung geschossen haben. Danach habe er einen Mitbewohner sowie dessen Gast mit der Waffe bedroht, teilte die Polizei mit. 

Der mutmaßliche Täter hatte rund 2,5 Promille Alkohol im Blut. Er habe sich gegenüber den hinzugerufenen Polizisten aggressiv und uneinsichtig gezeigt. Der Mann landete zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam. Die Waffe samt Munition wurde sichergestellt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdacht der Bedrohung eingeleitet.

Mitteilung

© dpa-infocom, dpa:251212-930-413826/2