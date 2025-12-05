Betrunkener richtet auf Heimweg im Kreis Ludwigsburg Chaos an

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Betrunkener hat in Hessigheim (Kreis Ludwigsburg) auf seinem Heimweg für Chaos gesorgt. Zunächst habe der Unbekannte an einem Gebäude geklingelt und den Bewohner aufgefordert, für ihn ein Taxi zu rufen, wie die Polizei mitteilte. Der Bewohner lehnte ab und der Mann zog weiter.

Anschließend sei er in einer nahen Garage samt Kellerräumen eingebrochen und habe dort beim Durchwühlen von Schränken einen Autoschlüssel gefunden. Mit diesem versuchte er ein dort geparktes Auto zu öffnen. Doch der Schlüssel passte nicht und brach ab.

Dann schnappte sich der Mann ein Pedelec und fuhr los. Doch nach einer gewissen Strecke stieg er ab und tauschte es gegen ein in einem Innenhof abgestellten E-Scooter aus. Ein Anwohner bemerkte dies und rannte dem fahrenden Betrunkenen hinterher, um ihn zur Rede zu stellen. Der Verfolgte sprang vom Roller ab und flüchtete. Die Ermittlungen zu dem Vorfall in der Nacht auf Donnerstag dauern an.