Betrunkener Patient attackiert Sanitäter in Sigmaringen

Ein betrunkener Patient hat in Sigmaringen in einem Rettungswagen randaliert und einen Sanitäter geschlagen. Polizeiangaben zufolge hatte der Mann rund drei Promille. Er werde wegen Körperverletzung und Bedrohung angezeigt. Die Rettungskräfte waren am Montag gerufen worden, weil der 52-Jährige alkoholbedingt gestürzt war. Der Mann war zunächst bewusstlos, kam im Rettungswagen zu sich und ging dann auf den Sanitäter los. Er schlug ihm auf den Arm, ins Gesicht und bedrohte ihn. Unter Polizeibegleitung wurde er in eine Klinik gebracht. (dpa)