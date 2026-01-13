Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Betrunkener Patient attackiert Sanitäter in Sigmaringen

Buchstäblich sturzbetrunken ist ein Mann in Sigmaringen. Er fällt, Rettungskräfte kommen ihm zu Hilfe - doch im Rettungswagen kommt es zur Attacke.

Ein betrunkener Patient ist in Sigmaringen auf einen Sanitäter losgegangen. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/DPA
Ein betrunkener Patient hat in Sigmaringen in einem Rettungswagen randaliert und einen Sanitäter geschlagen. Polizeiangaben zufolge hatte der Mann rund drei Promille. Er werde wegen Körperverletzung und Bedrohung angezeigt. Die Rettungskräfte waren am Montag gerufen worden, weil der 52-Jährige alkoholbedingt gestürzt war. Der Mann war zunächst bewusstlos, kam im Rettungswagen zu sich und ging dann auf den Sanitäter los. Er schlug ihm auf den Arm, ins Gesicht und bedrohte ihn. Unter Polizeibegleitung wurde er in eine Klinik gebracht. (dpa)