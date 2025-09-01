Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Betrunkener Lokführer entgleist mit drei Waggons

Ein Lokführer hat mit 1,3 Promille am Steuer eine Entgleisung am Bahnhof verursacht. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr.

Bahngleise
Der Vorfall ereignete sich während einer Rangierfahrt am Bahnhof. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/DPA
Der Vorfall ereignete sich während einer Rangierfahrt am Bahnhof. (Symbolbild)
Foto: Marcus Brandt/DPA

Ein betrunkener Lokführer ist während einer Rangierfahrt am Bahnhof in Rastatt mit drei Waggons entgleist. Ersten Ermittlungen zufolge seien zwei Hemmschuhe, auch Bremsschuh genannt, fälschlicherweise noch auf den Gleisen gelegen, teilte die Bundespolizei mit. Der 63-Jährige sei mit seinem Güterzug darübergefahren und habe sie mitgeschleift. Das habe zum Entgleisen geführt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,3 Promille. Gegen ihn wird wegen Gefährdung des Bahnverkehrs und Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

