Betrunkener greift Sanitäterin an und droht Polizeibeamten

In Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) hat ein 36-Jähriger eine Rettungssanitäterin angegriffen und Polizeibeamte beleidigt. Der Leitstelle sei am Freitag ein augenscheinlich betrunkener Mann gemeldet worden, teilte die Polizei mit. Als der Rettungsdienst demnach eintraf, verhielt sich der Mann sofort aggressiv.

Der 36-Jährige ergriff den Angaben zufolge den Arm einer Rettungssanitäterin und verletzte sie dadurch leicht. Die anwesenden Polizeibeamte habe er beleidigt und bedroht.

Weil er sich so aggressiv verhielt, musste der 36-Jährige zu Boden gebracht werden, wie die Polizei weiter mitteilte. Ihm wurden demnach Handschellen angelegt. Auf richterliche Anordnung sei er in Gewahrsam genommen worden. Der 36-Jährige müsse sich auf mehrere Anzeigen einstellen.