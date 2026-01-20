Betrunkener greift Polizisten an

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 37 Jahre alter Mann hat in Fellbach im Rems-Murr-Kreis nach einem Streit mit seiner Lebensgefährtin einen Polizisten leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann offenbar betrunken und verhielt sich äußerst aggressiv.

Demnach sei der Mann zuvor auch seine Partnerin körperlich angegangen. Als die Beamten ihn in Gewahrsam nehmen wollten, wehrte sich der Mann heftig und verletzte dabei einen Polizisten leicht. Wegen seines psychischen Zustands brachten die Einsatzkräfte den 37-Jährigen anschließend in eine Spezialklinik. Er müsse mit einer Anzeige rechnen.