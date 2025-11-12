Betrunkener gerät auf B19 in Gegenverkehr - zwei Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Autofahrer ist betrunken auf der Bundesstraße 19 bei Königsbronn im Landkreis Heidenheim in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengeprallt. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille, wie die Polizei mitteilte.

Die 43 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurde bei dem Unfall eingeklemmt und schwer verletzt. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallfahrer wurde leicht verletzt. Den Angaben zufolge war er in einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenspur geraten. Um einen genauen Alkoholwert festzustellen, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten, wie die Polizei mitteilte. Die B19 war wegen des Unfalls für mehrere Stunden voll gesperrt.