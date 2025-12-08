Betrunkener Fahrer parkt auf der Autobahn und schläft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mitten auf der Autobahn 6 bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat ein betrunkener Fahrer nachts sein Auto geparkt und darin geschlafen. Ein Atemalkoholtest stellte bei dem Mann mehr als zwei Promille fest, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehrleute öffneten ein Autofenster, da der auf der mittleren Fahrspur stehende Wagen abgeschlossen war und der Schlafende sich zunächst nicht wecken ließ.

Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Fahrers, der zudem zur Blutentnahme musste. Zuvor war Zeugen der unbeleuchtete Wagen aufgefallen. Sie hielten auf dem Standstreifen an und machten mit Warnblinklicht auf die Gefahr aufmerksam.