Betrunkener fährt Person in Radlader herum

Ein extrem alkoholisierter Mann hat in einer Gemeinde Rhein-Neckar-Kreis einen Radlader durch den Ort gesteuert – mit einer weiteren Person und einer Gasflasche auf der Frontschaufel. Wie die Polizei mitteilte, fiel der Mitfahrer schließlich von der Schaufel und wurde von der Maschine erfasst. Weitere Angaben zu der verletzten Person machte die Polizei nicht.

Der Radlader habe die Person am rechten unteren Bein verletzt, sagte ein Polizeisprecher. Er kam den Angaben zufolge in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest bei dem 33 Jahre alten Fahrer habe einen Wert von 3,18 Promille ergeben. Außerdem habe der Fahrer keine Fahrerlaubnis gehabt. Der Mann musste auf dem Revier Blut abgeben. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Führerschein.