Betrunkener fährt gegen Polizeiauto - zwei Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Betrunken ist ein junger Autofahrer gegen ein auf der Gegenspur fahrendes Polizeiauto in Aalen gestoßen. Zwei Beamte wurden dabei verletzt. Der Streifenwagen habe einen Schwertransport in Schrittgeschwindigkeit begleitet und sei dafür auf der Gegenspur gefahren, teilte die Polizei mit. Das Blaulicht, die Warnblinkanlage und der Schriftzug »Schwertransport« seien dabei eingeschaltet gewesen. Ein 27-Jähriger habe das vermutlich wegen seiner Alkoholisierung nicht erkannt.

Die beiden Polizisten - ein 26-Jähriger und eine 30-Jährige - erlitten durch den Zusammenstoß Verletzungen. Beide wurden in ein Krankenhaus gefahren, die Frau musste stationär behandelt werden. Der 27-Jährige blieb unverletzt. Weil ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,4 Promille anzeigte, musste er seinen Führerschein und Blut abgeben. Es wird ermittelt.