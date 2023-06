Aktuell Land

Betrunkener erfasst Fünfjährigen mit Auto

Ein Fünfjähriger ist in Meßstetten (Zollernalbkreis) frontal vom Auto eines Betrunkenen erfasst und darunter eingeklemmt worden. Es war zunächst unklar, wie schwer die Verletzungen des Jungen waren. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.