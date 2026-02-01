Betrunkener Autofahrer verursacht Frontalzusammenstoß

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein betrunkener Autofahrer hat auf der B462 in Gernsbach (Kreis Rastatt) einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Demnach geriet ein 30 Jahre alter Mann am Samstagabend mit seinem Wagen zwischen den Ortsteilen Hilpertsau und Scheuern auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Auto samt Anhänger zusammen. Ein Alkoholtest bei dem 30-Jährigen ergab der Polizei zufolge einen Wert von mehr als zwei Promille.

Beide beteiligten Fahrer blieben unverletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Der Schaden liegt bei rund 100.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Die Bundesstraße war zeitweise voll gesperrt, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.