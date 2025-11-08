Betrunkener Autofahrer versucht vor Streife zu flüchten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein betrunkener Autofahrer hat in Neenstetten (Alb-Donau-Kreis) versucht, vor der Polizei zu flüchten. Die Streife wollte den 67-Jährigen am Freitagabend routinemäßig kontrollieren, wie die Polizei mitteilte. Demnach ignorierte der Mann Blaulicht, Martinshorn und weitere Anhaltesignale. Er beschleunigte seinen Wagen, hielt sich aber trotzdem weitestgehend an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit.

Der 67-Jährige sei über eine Verkehrsinsel und einen Gehweg einem Blockadeversuch des Streifenwagens ausgewichen. Schließlich sei der Fahrer von einem quergestellten Streifenwagen gestoppt werden. Er habe sich unkooperativ verhalten und habe mit einfacher körperlicher Gewalt von der Polizei aus dem Auto geholt werden müssen, hieß es. Bei einem Atemalkoholtest kam ein Wert von 1,36 Promille heraus. Auf den Mann kommen mehrere Anzeigen zu.