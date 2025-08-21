Betrunkener Autofahrer mit Kleinkind unterwegs

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Autofahrer ist mit 1,2 Promille intus mit einem Kleinkind gefahren und von der Polizei in Buchheim (Kreis Tuttlingen) angehalten worden. Der 36-Jährige machte einen Atemalkoholtest und musste eine Blutprobe abgeben, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und gaben das Kind in sichere Obhut. Zunächst gab es keine Angaben darüber, ob der Mann der Vater des Dreijährigen war. Bisherigen Informationen zufolge war das Kind am Mittwoch ordnungsgemäß angeschnallt.