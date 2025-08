Betrunkener Autofahrer lässt Kennzeichen an Unfallort

Bitte aktivieren Sie Javascript

Betrunken hat ein Autofahrer im Alb-Donau-Kreis einen Unfall gebaut und dabei zu ihm führende Spuren hinterlassen. Der Mann sei zunächst beobachtet worden, wie er in Blaubeuren torkelnd in seinen Wagen stieg, teilte die Polizei mit. Kurz danach fand eine Zeugin eine Stoßstange mitsamt Kennzeichen in einer nahen Straße. Der betrunkene 57-Jährige wurde daraufhin in seinem demolierten Auto sitzend gefunden, wie es weiter hieß.

Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Mann absolut fahruntüchtig war. Der Verdächtige ist nun vorerst seinen Führerschein los. Wie genau der Mann seine Stoßstange verloren hat, müsse noch ermittelt werden.