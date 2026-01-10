Betrunkener überschlägt sich mit Auto - schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit seinem Auto hat sich ein betrunkener 58-Jähriger auf der B27 bei Hechingen (Zollernalbkreis) überschlagen und schwere Verletzungen erlitten. Der Mann sei mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und in einem angrenzenden Acker liegengeblieben, wie die Polizei mitteilte.

Feuerwehrleute mussten am Freitag die Windschutzscheibe des Wagens entfernen, um den Mann aus seinem Wagen zu befreien. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 58-Jährige nicht angeschnallt und deutlich zu schnell unterwegs war. Zudem habe er keinen Führerschein, hieß es.

Bereits zuvor war der Autofahrer anderen Verkehrsteilnehmern wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Ein anderer Autofahrer habe die Polizei gerufen. Noch während er mit der Polizei telefonierte sei es zu dem schweren Unfall gekommen.