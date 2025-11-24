Betrunkene klemmt mit Auto in Niedereschach zwischen Baum und Böschung

Eine betrunkene Frau ist mit ihrem Wagen bei Niedereschach an einem Baum gelandet - und über dem Boden. (Symbolbild)

Eine betrunkene Autofahrerin hat im Schwarzwald-Baar-Kreis nach einem Unfall mit ihrem Wagen nahezu in der Luft gehangen. Die 35-Jährige war bei Niedereschach von der Straße abgekommen und mit ihrem Wagen acht Meter tief eine Böschung hinuntergefahren, wie die Polizei mitteilte.

Die Fahrzeugfront habe sich dann in einem Baumstamm verkeilt. Der Wagen wurde dadurch zwischen Baum und Hang eingeklemmt, die Frau auf dem Fahrersitz befand sich etwa zwei Meter über dem Boden. Ein Zeuge rief die Rettungskräfte, Feuerwehrleute befreiten die Frau. Sie kam nach dem Unfall am frühen Sonntagmorgen leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Zwei Promille

Ein Alkoholtest ergab zwei Promille. Einen Führerschein konnte die 35-Jährige nicht vorweisen. Sie muss sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.