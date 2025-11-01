Betrunkene Frau fährt rückwärts auf B10 und rammt Auto

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine betrunkene 43-Jährige ist mit ihrem Wagen rückwärts auf die Bundesstraße 10 bei Göppingen aufgefahren und hat ein anderes Fahrzeug gerammt. Durch die Wucht des Zusammenstoßes schleuderte der von hinten heranfahrende Wagen am Freitag von der linken auf die rechte Spur und blieb dort zerstört liegen, wie die Polizei mitteilte. Die 42-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer des Wagens sowie die 43-Jährige blieben unverletzt.

Warum die Frau auf dem Parkplatz der Bundesstraße auf einmal den Rückwärtsgang einlegte, blieb unklar. Ein Atemalkoholtest ergab 1,5 Promille. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein der 43-Jährigen. Der Schaden wird auf insgesamt 60.000 Euro geschätzt.