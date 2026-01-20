Betrunken und berauscht: Mann verursacht Unfallserie auf A6

Nach einer Irrfahrt auf der A6 ist ein Autofahrer in eine psychiatrische Klinik gekommen. (Symbolbild)

Mutmaßlich betrunken und unter Drogen hat ein Mann eine Unfallserie auf der Autobahn 6 bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) verursacht. Streifenbeamte nahmen den 39-Jährigen vorläufig fest und er wurde in eine psychiatrische Fachklinik gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge hatte der Mann am Montag mehrere Fahrzeuge touchiert und beschädigt, Verkehrsregeln missachtet und waghalsige Fahrmanöver unternommen, ehe er gegen einen Lastwagen stieß. Nachdem sein Auto nicht mehr fahrbereit war, soll er versucht haben, mit dem Wagen eines Unfallzeugen zu flüchten, der angehalten hatte und ausgestiegen war. Das misslang ebenso wie der Versuch des Verdächtigen, die Fahrertür eines in Schrittgeschwindigkeit am Unfallort vorbeifahrenden Lastwagens zu öffnen, und einzusteigen.

Aggressiv gegen Polizisten

Bei seiner Festnahme durch alarmierte Polizisten soll er versucht haben, diese zu schlagen und zu treten. Den Angaben nach befand er sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der Mann muss sich unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Die Schadenshöhe war zunächst unklar. Die A6 in Fahrtrichtung Heilbronn war zwischenzeitlich teilweise gesperrt.