Betrunken am Steuer? Beifahrerin in Besigheim schwer verletzt

Weil ein mutmaßlich betrunkener Mann mit seinem Auto einen Unfall verursacht hat, ist seine Beifahrerin im Kreis Ludwigsburg schwer verletzt worden. Der 21-Jährige sei vermutlich wegen seiner Alkoholisierung von einer Straße in Besigheim abgekommen, teilte die Polizei mit. Daraufhin sei sein Auto gegen die Leitplanke geprallt und habe sich überschlagen. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen.

Die 23 Jahre alte Beifahrerin erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 21-Jährige blieb Polizeiaussagen zufolge unversehrt. Wie hoch sein Promillewert war, konnte der Sprecher bislang nicht sagen. Sein Führerschein wurde einkassiert.