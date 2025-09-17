Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Betrüger ergaunern mehr als 100.000 Euro von Seniorin

Die Betrüger behaupten, die Tochter sei in einer Notlage. Die Mutter glaubt ihnen - und sucht Schmuck und Bargeld zusammen.

Trickbetrug am Telefon
Die Betrüger riefen die Seniorin an. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/DPA
Betrüger haben eine Seniorin in Satteldorf (Landkreis Schwäbisch Hall) um Schmuck und Bargeld im Wert von mehr als 100.000 Euro gebracht. Die Frau erhielt am Dienstagvormittag einen Anruf, wie die Polizei mitteilte. Dabei informierten die Betrüger sie über eine vermeintliche Notlage ihrer Tochter und forderten Wertgegenstände. 

Die Seniorin packte daraufhin Schmuck und Bargeld in eine Sporttasche und übergab diese einem unbekannten Abholer. Die Beamten ermitteln laut Polizeiangaben und suchen nach Zeugen. Angaben zum Alter der Frau machten sie zunächst nicht.

