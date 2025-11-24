Betonplatte von Balkon getreten – Mann in Untersuchungshaft

Die Polizei nahm den 29-Jährigen zunächst vorläufig fest, dann wurde ein Haftbefehl erlassen. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 29-Jähriger soll eine Betonplatte von der Fassade gelöst und sie vom Balkon getreten haben – sie fiel dabei beinahe auf zwei Passanten. Der Mann sitzt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Karlsruhe gemeinsam mitteilten.

Demnach schlug und trat der 29-Jährige am Freitag gegen die Fassade seines Balkons im fünften Stock, bis sich die rund drei Kilogramm schwere Platte löste. Anschließend soll er dagegen getreten haben, sodass sie auf die darunterliegende Fußgängerzone in der Kaiserstraße fiel, wo sie zwei Passanten nur knapp verfehlte.

Ein Zeuge alarmierte die Polizei, die den Verdächtigen in seiner Wohnung vorläufig festnahm. Am Samstag wurde Haftbefehl erlassen. Laut Behörden gab es bereits mehrere Polizeieinsätze, da der Mann zuvor schon Gegenstände von seinem Balkon auf die Straße fallen gelassen haben soll.