Bestellungen im Maschinenbau steigen – Aufschwung bleibt aus

Die Bestellungen im baden-württembergischen Maschinen- und Anlagenbau haben zum Jahresende angezogen. Im November gab es im Vergleich zum Vorjahresmonat bei den Neubestellungen ein Plus von preisbereinigt 13 Prozent, wie der Landesverband des VDMA in Stuttgart mitteilte. Die leichte Stabilisierung der Auftragslage verschaffe dem Maschinenbau im Südwesten etwas Luft. Die Orders aus dem Inland konnten um 25 Prozent zulegen, während auf den Auslandsmärkten ein Plus von 7 Prozent verzeichnet wurde.

Der Maschinen- und Anlagenbau ist eine der Schlüsselbranchen im Land. Sie zählte im Jahr 2024 331.500 Beschäftigte in über 1.500 Unternehmen.

Auch im weniger schwankungsanfälligen Drei-Monats-Zeitraum von September bis November 2025 lagen die Bestellungen um insgesamt 3 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Auftragseingänge im Inland legten im Vergleichszeitraum um 9 Prozent zu, und im Ausland wurde ein kleines Plus von 1 Prozent verbucht. Aber für die elf Monate von Januar bis November 2025 liegt der Auftragseingang weiterhin 2 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum. Eine Auftragsdynamik, die einen echten Aufschwung einleite, sei angesichts der geopolitischen Spannungen aktuell nicht in Sicht.