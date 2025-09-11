Berufsfischer findet tote Frau im Bodensee

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine leblose Frau ist aus dem Bodensee bei Lindau geborgen und an Land gebracht worden. Der Notarzt konnte am Mittwochvormittag nur noch den Tod der 79-Jährigen feststellen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Demnach hatte ein Berufsfischer den leblosen Körper im Bereich der Hinteren Insel entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Die Frau sei laut Polizei zuvor im Bodensee schwimmen gewesen. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht. Zahlreiche Kräfte von Wasserwacht und Feuerwehr waren im Einsatz.