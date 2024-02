Berichte: VfB Stuttgart will vorzeitig mit Hoeneß verlängern

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der VfB Stuttgart will Medienberichten zufolge den Vertrag mit Trainer Sebastian Hoeneß (41) vorzeitig verlängern. Das berichteten die »Bild«-Zeitung sowie die »Stuttgarter Nachrichten« und »Stuttgarter Zeitung« am Donnerstag. Den Stuttgarter Blättern zufolge gab es bereits erste Vorgespräche, die »zeitnah in konkrete Verhandlungen münden« sollen. Hoeneß' Vertrag beim VfB läuft bis zum Sommer 2025.

»Wir sind grundsätzlich mit ihm über viele Themen im Austausch und selbstverständlich auch über seine Vertragssituation«, sagte der Stuttgarter Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle der Deutschen Presse-Agentur. »Sebastian Hoeneß macht einen sehr guten Job mit seinem Trainerteam.« Der Neffe vom Münchner Ehrenpräsident Uli Hoeneß wird von manchen auch als künftiger Trainer des FC Bayern gehandelt. Der deutsche Fußball-Rekordmeister hatte am Mittwoch angekündigt, dass der jetzige Trainer Thomas Tuchel den Club nach dieser Saison verlässt.

Hoeneß hatte den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart im April 2023 als Tabellenletzten übernommen und zum Klassenerhalt in der Relegation gegen den Hamburger SV geführt. In dieser Spielzeit spielen die Schwaben furios auf und sind momentan als Tabellendritter auf Champions-League-Kurs. Den FC Bayern kennt Hoeneß aus seiner Zeit als Jugendtrainer und Coach der zweiten Mannschaft, mit der er 2020 die Drittliga-Meisterschaft holte.

