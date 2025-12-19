Berichte: VfB an Ecuadorianer Arevalo interessiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der VfB Stuttgart arbeitet mehreren Medienberichten zufolge an einer Verpflichtung des ecuadorianischen Stürmers Jeremy Arevalo. Der schwäbische Fußball-Bundesligist wolle den 20-Jährigen vom spanischen Zweitligisten Racing Santander loseisen, berichteten unter anderem die »Bild«-Zeitung und der »Kicker«. Laut Sky geht es in den Verhandlungen sogar nur noch um letzte Details. Arevalo soll in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund sieben Millionen Euro besitzen.

Arevalo gab im November sein Debüt für Ecuadors A-Nationalteam. Bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko könnte er in der Gruppenphase auf die deutsche Mannschaft treffen. Für Santander erzielte der Angreifer in der laufenden Saison bislang 7 Tore in 17 Liga-Spielen.