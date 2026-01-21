Bericht: So viele Straftäter abgeschoben wie nie zuvor

Bitte aktivieren Sie Javascript

Aus Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr einem Zeitungsbericht zufolge deutlich mehr Menschen abgeschoben worden als im Jahr davor. Ihre Zahl stieg auf 3.397 Menschen (Vorjahr: 2.873), wie die »Schwäbische Zeitung« unter Berufung auf offizielle Daten des Justizministeriums berichtete.

Demzufolge stieg 2025 mit einem Zuwachs von 1.046 auch die Zahl abgeschobener Straftäter. Im Vorjahr waren es laut Justizministerium 736 Straftäter gewesen.

»Noch nie wurden so viele Straftäter abgeschoben wie im vergangenen Jahr«, sagte Justizministerin Marion Gentges (CDU) der Zeitung. »Die Zahlen sind eindeutig.« Zudem zeigten sie, dass an dem Vorwurf nichts dran sein, es würden systematisch gut integrierte Menschen abgeschoben. »Wir konzentrieren uns ganz klar auf diejenigen, die sich hier nicht an unsere Gesetze halten«, sagte die Ministerin.

Die meisten Abschiebungen aus dem Südwesten erfolgten den Angaben zufolge in die Länder Georgien, Nordmazedonien, die Türkei, den Kosovo, Gambia und Serbien.