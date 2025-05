Bergwacht rettet zwei Wanderinnen aus Abhang

Zwei Wanderinnen sind von der Bergwacht in Neidlingen (Landkreis Esslingen) aus einem Abhang gerettet worden. (Symbolbild)

Zwei Wanderinnen sind mit einem Seil in Neidlingen (Landkreis Esslingen) aus einem Abhang gerettet worden. Wie die Polizei mitteilte, folgten die Frauen am Samstag einer Strecke, die im Internet als Wanderweg ausgewiesen ist. Die Route auf der Schwäbischen Alb führt jedoch zur Felsabbruchkante des Albtraufs in extrem steiles Gelände und verliert sich schließlich zwischen den Felsen.

Die 19- und 24-Jährige saßen letztlich fest und wählten den Notruf. Die Bergwacht zog sie mit einer Seilvorrichtung von unterhalb der Felskante rund 25 bis 30 Meter nach oben. Verletzt waren die beiden Frauen den Angaben nach nicht.