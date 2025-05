Berberaffen-Männchen nehmen gerne Vaterrolle ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

Männliche Berberaffen überlassen Affenbabys nicht allein den Müttern. Sie kümmern sich auch um den Nachwuchs, wie Experte Roland Hilgartner erklärt. Er ist Parkdirektor des Tierparks Affenberg-Salem am Bodensee.

Kurz nach der Geburt seien die Kleinen vor allem beim Muttertier, doch auch die Väter seien präsent. »Berberaffen-Männchen kümmern sich ganz liebevoll um die Babys und entlasten die Mütter.« Mit den Babys würden die Tiere auch Kontakt zu anderen Vätern knüpfen.

Am Affenberg bei Salem im Süden Baden-Württembergs leben Berberaffen in einem rund 20 Hektar großen, bewaldeten Freigehege. Es gilt als Deutschlands größtes Affenfreigehege. Knapp 200 Berberaffen leben dort. In dem Park seien seit April vier Affenbabys auf die Welt gekommen, so Hilgartner.

Bei Berberaffen gibt es kein klassisches Familienleben

Die Tiere leben nicht als Paare oder Familien, sondern sind in größeren Gruppen verbunden, wie Hilgartner erklärt. Weil die Weibchen mehrere Paarungspartner haben, sei die Vaterschaft bei den Männchen unklar. Sie würden sich aber trotzdem liebevoll um die Babys in der Gruppe kümmern. »Es könnte ja der eigene Nachwuchs sein.«

Noch zwei bis drei Affenbabys werden in Salem erwartet. Foto: Felix Kästle/DPA Noch zwei bis drei Affenbabys werden in Salem erwartet. Foto: Felix Kästle/DPA

In Salem wird auch nach dem Vatertag mit weiterem Nachwuchs gerechnet. Der Parkdirektor geht noch von zwei bis drei Affenbabys in diesem Jahr aus. Die Geschlechter der Tiere lassen sich dem Experten nach erst im Laufe der Zeit bestimmen.

Zwischen 5 und 15 Affenbabys kommen Hilgartner zufolge jährlich in dem Park auf die Welt. Die Trächtigkeit der Mütter sei oft schwer zu erkennen. »Im Frühjahr ernähren sich die Berberaffen von jungen Blättern und Trieben«, führte der Parkdirektor aus. »Dann haben sie ab und an auch einen Blähbauch.« Das erschwere es, zu erkennen, ob ein Weibchen trächtig sei.