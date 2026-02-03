Bengalo-Vorfall: Knapp 100.000 Euro Strafe für VfB Stuttgart

Der Einsatz von Pyrotechnik im DFB-Pokal durch die eigenen Fans kostet den VfB Stuttgart mehr als 90.000 Euro. (Archivbild)

Das Fehlverhalten seiner Fans im DFB-Pokal kommt den VfB Stuttgart teuer zu stehen. Der DFB-Kontrollausschuss hat den Fußball-Bundesligisten wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger im Pokal-Achtelfinale beim VfL Bochum mit einer Geldstrafe in Höhe von 93.500 Euro belegt.

VfB-Anhänger hatte Anfang Dezember 69 Bengalische Feuer gezündet. Der Beginn der zweiten Halbzeit verzögerte sich durch starke Rauchentwicklung um sechs Minuten. Der amtierende Pokalsieger aus Stuttgart hatte die Begegnung mit 2:0 gewonnen, muss im Viertelfinale am Mittwoch bei Holstein Kiel antreten.

Von der Strafsumme können die Stuttgarter insgesamt bis zu 31.000 Euro für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Das muss dem DFB bis zum 30. September nachgewiesen werden.

