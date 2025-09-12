Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bellender Hund verhindert Autodiebstahl

Ihr bellender Hund reißt die Bewohner eines Hauses aus dem Schlaf. Der Vierbeiner bellt aus gutem Grund und verjagt damit mögliche Autodiebe.

Die Polizei ermittelt jetzt nach den Unbekannten. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA
Ein bellender Hund hat in Niedernhall (Hohenlohekreis) einen Autodiebstahl verhindert. Die Besitzer des Hundes wurden durch das Bellen in der Nacht aufgeweckt, wie die Polizei mitteilte. Als sie nachsahen, warum der Hund laut wurde, bemerkten sie mehrere Menschen, die sich an ihrem Auto zu schaffen machten. Auch die Täter bemerkten den Hund und rannten davon. Sie flüchteten in einem Auto. Laut Polizei haben die Unbekannten das Schlüsselsignal des Autos verlängert. Sie öffneten zuvor bereits eine Tür des Fahrzeugs.

© dpa-infocom, dpa:250912-930-31288/1