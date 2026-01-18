Beim Treppengang verletzt: Augsburgs kurioser Spielerwechsel

Kristijan Jakić (2.v.l.) konnte in der zweiten Halbzeit gegen Freiburg nicht mehr mitwirken.

Der Augsburger Kristijan Jakic hat im Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg für eine kuriose Auswechslung gesorgt. Der 28-Jährige verletzte sich kurz vor dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit, als er die Treppe zum Stadion-Innenraum hinunterging. Darauf deuteten zumindest die TV-Bilder hin. Sie zeigten, wie Jakic sich auf der Treppe zuerst ans Bein fasste und dann mit zwei Betreuern sprach. Schließlich humpelte er die Treppe wieder hoch.

Der FCA machte zunächst keine konkreten Angaben dazu. Im Live-Ticker der offiziellen Bundesliga-Website stand: »Rexhbecaj ersetzt Jakić, der sich kurioserweise wohl auf der Treppe beim Weg zurück auf den Rasen verletzt hat.«

FCA-Trainer Manuel Baum war so gezwungen, Elvis Rexhbecaj für Jakic einzuwechseln. Jener Rexhbecaj sorgte in der 49. Minute für die zwischenzeitliche 2:0-Führung, nachdem nur zwei Minuten zuvor Alexis Claude-Maurice zum 1:0 für Augsburg getroffen hatte.