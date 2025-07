Beim Ball holen - Junge stürzt durch Dach in eine Sporthalle

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Junge ist durch die Decke einer Sporthalle gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der Zwölfjährige fiel rund vier Meter in die Tiefe und blieb in einer Abstellkammer bewusstlos liegen, wie die Polizei mitteilte. Das Kind habe am Samstag einen versehentlich auf das Dach geschossen Fußball zurückholen wollen. Dabei sei die Scheibe eines Oberlichtes eingebrochen, auf dem der Junge stand.

Weg für Helfer versperrt

Da die Halle in Bad Wurzach, im Osten Baden-Württembergs, abgeschlossen war, gelangten die Retter zunächst nicht zu dem schwer verletzten Jungen. Ein Ersthelfer trat zwar die Scheibe einer Tür ein, doch gelangte er auch nicht zu dem Schwerverletzten, wie es hieß. Erst die Feuerwehr habe mit einem Generalschlüssel die Türen aufschließen können.

Ein Notarzt brachte den Jungen demnach mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Trotz der schweren Verletzungen erklärte der Mediziner laut Polizei, dass der Junge unter Anbetracht der Umstände noch Glück hatte.

Mutter erleidet Schock

Die Mutter des Zwölfjährigen erlitt laut Polizei an der Sporthalle einen Schock und musste von Sanitätern versorgt werden. Sie sei im Anschluss zu ihrem Sohn in die Klinik gebracht worden. Sanitäter versorgten zudem den 31-jährigen Ersthelfer, der sich beim Eintreten der Scheibe leicht verletzte.